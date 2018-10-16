Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı Tekin'in sevgilisi Engin Elekçi'yi bularak ekrana çıkardı. İşte detaylar;

Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca şoke eden yaşamı ifşa oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Murat'ın bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı bugünkü programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları;

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Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

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Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen abisi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık." dediğini iddia etti.

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Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

"MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR": Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi. Sakine hanım sözlerine şöyle devam etti;

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