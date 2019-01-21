Müge Anlı'da şok itiraf! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatılı Sert programında daha önce kardeşini öldüren eşini koruyan abla Çiğdem Çakırer itirafta bulunarak, "Eşim kardeşim Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi." dedi.

Müge Anlı'da şok itiraf! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

Müge Anlı'da lise öğrencisi Filiz Karadavut'un cinayeti gündeme geldi. Abla Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakırer baldızını öldürmekten 12 yıl sonra tutuklandı. Abla Çakırer kardeşinin yaşadığını ve eşinin öldürmediğini iddia ediyor. Filiz Karadavut 2006 yılında kayboldu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatılı Sert programında daha önce kardeşini öldüren eşini koruyan abla Çiğdem Çakırer itirafta bulunarak, "Eşim kardeşim Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi." dedi.

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Müge Anlı'da şok itiraf! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

12 YIL SONRA ANNE DURNA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Müge Anlı canlı yayınında bir cinayet itirafı daha yaşandı. Son zamanlarda birçok olayı çözen Müge Anlı, yine başarılı bir programa imza attı. 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş, damat Umut Çakırer de tutuklanmıştı.

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Müge Anlı'da şok itiraf! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu. 3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi .Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

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Müge Anlı'da şok itiraf! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

Durna Karadavut, Müge Anlı'nın programına yıllar önce katılmak istediğini ve kızı tarafından engellendiğini söyledi. Eşinin ısrarlı suçsuz olduğunu savunan Çiğdem Hanım'a Müge Anlı savcılıkta yer alan tanık ifadelerini paylaştı.

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