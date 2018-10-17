Müge Anlı'da Murat Tekin'le ilgili şok açıklama! Bir erkek sevgili daha mı?

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınmayan temizlik işçisi Murat Tekin ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geliyor. Murat Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi, Murat'a bir erkeğin daha ilgi duyduğunu ileri sürdü. İşte detaylar;

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınmayan Murat Tekin'le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat Tekin'i birilerinin tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan Murat'ın sevgilisi Engin Elekçi de Murat'a başka bir erkeğin daha ilgi duyduğunu iddia etti. İşte Murat Tekin olayındaki son gelişmeler; Twitter

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Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alınmayan evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'e ne olduğu konusu hala belirsizliğini korurken canlı yayında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söyledi.

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"MURAT'I İKİ ADAM KUYUYA ATMAYA ÇALIŞIYORDU": Geçtiğimiz mart ayında iki tane genç ve sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirdi; Twitter

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