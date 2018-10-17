Müge Anlı'da Murat Tekin'le ilgili şok açıklama! Bir erkek sevgili daha mı?

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınmayan Murat Tekin'le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat Tekin'i birilerinin tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan Murat'ın sevgilisi Engin Elekçi de Murat'a başka bir erkeğin daha ilgi duyduğunu iddia etti. İşte Murat Tekin olayındaki son gelişmeler;
Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alınmayan evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'e ne olduğu konusu hala belirsizliğini korurken canlı yayında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söyledi.
"MURAT'I İKİ ADAM KUYUYA ATMAYA ÇALIŞIYORDU": Geçtiğimiz mart ayında iki tane genç ve sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirdi;
"Hayvanlarım için Sevgi Yolu'na giderken yolda bir çığlık sesi duydum. İki tane uzun boylu, sakallı gencin Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını gördüm. Murat ise o sırada, 'İmdat' diye bağırıyordu. Gençlerin üzerine yürüdüğümde Murat'ı bırakıp kırmızı bir arabayla oradan uzaklaştılar. Ben de Murat'a oğlumun bir gömleğini verdim. Sonra da evime gittim."
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