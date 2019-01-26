Müge Anlı'da kızını aramaya gelen baba cinayetten tutuklandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılıp kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın, 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA USLU DURMADI Kayıp kızını aramak için televizyon programına çıkan bir kişinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 1990 yılında arazi kavgası nedeniyle 17 yaşındaki bir genci öldüren Kenan Danışman, 6 yıl cezaevinde kaldı. Danışman, 6 yıl sonra ise şartla tahliye edildi. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra da uslu durmayan Danışman; bıçaklama, gasp, yağma gibi birçok suça karıştı.

DURMADAN YER DEĞİŞTİRDİ Fakat sürekli yer değiştiren Danışman, bir türlü yakalanamadı.Geçtiğimiz hafta Kenan Danışman, evden kaçan kızını bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kızının bulunmasını isteyen Danışman, geçmişinden ise hiç bahsetmedi.Şans eseri programı izleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli bir polis, Danışman'ı bir yerden hatırladı. İçerisindeki kuşkuyu gidermek için tüm aranan şahıslarla ilgili dosyaları inceleyen polis memuru, Kenan Danışman'ı buldu.

  • Medya 26 Ocak 2019 18:47
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