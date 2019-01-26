Müge Anlı'da gözyaşlarıyla kızını arayan baba tutuklandı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılıp kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın bir çok sabıkası çıktı. 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı. Baba Danışman'ın suçu bununla da kalmamış bıçaklama, gasp, yağma gibi birçok suça karışmış. Polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderilen Kenan Danışman'ın suçu bakın neymiş.

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