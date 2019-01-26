Müge Anlı'da gözyaşlarıyla kızını arayan baba tutuklandı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılıp kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın bir çok sabıkası çıktı. 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı. Baba Danışman'ın suçu bununla da kalmamış bıçaklama, gasp, yağma gibi birçok suça karışmış. Polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderilen Kenan Danışman'ın suçu bakın neymiş.
Edinilen bilgi ve iddialara göre; 1990 yılında arazi kavgası nedeniyle 17 yaşındaki bir genci öldüren Kenan Danışman, 6 yıl cezaevinde kaldı. Danışman, 6 yıl sonra ise şartla tahliye edildi.
Geçtiğimiz hafta Kenan Danışman, evden kaçan kızını bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kızının bulunmasını isteyen Danışman, geçmişinden ise hiç bahsetmedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER