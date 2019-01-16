Müge Anlı'da dizi gerçek oldu! Teyzesi sandığı kişi öz annesi çıktı

ATV ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün şaşkınlık veren bir olay yaşadı. 18 yaşındaki Beyza Şahin'in anlattıkları şok etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında en çok izlenen ve büyük ilgiyle takip edilen yayınlarından birisi. Yıllardır kayıpları bulan, cinayetleri çözen, işlenen suçları ortaya çıkaran Müge Anlı'ya katılan 18 yaşındaki Beyza'nın anlattıkları ise akıllara Ağlama Anne dizisinin senaryosunu getirdi. Twitter

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Programa eşi Sefa ile katılan 18 yaşındaki Beyza Şahin, 3 ay önce evlatlık olduğunu ve annesi sandığı kişinin teyzesi olduğunu, gerçek annesinin de teyzesi sandığı kişi olduğunu öğrendi. Twitter

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Biyolojik annesinin bir dönem nişanlandığını, Murat isimli kişiden hamile kaldığını ve daha sonra ayrıldıklarını öğrenen Beyza, gerçek babasını aramak için programa katıldı. Twitter

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