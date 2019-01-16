Müge Anlı'da dizi gerçek oldu! Teyzesi sandığı kişi öz annesi çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında en çok izlenen ve büyük ilgiyle takip edilen yayınlarından birisi. Yıllardır kayıpları bulan, cinayetleri çözen, işlenen suçları ortaya çıkaran Müge Anlı'ya katılan 18 yaşındaki Beyza'nın anlattıkları ise akıllara Ağlama Anne dizisinin senaryosunu getirdi.
Programa eşi Sefa ile katılan 18 yaşındaki Beyza Şahin, 3 ay önce evlatlık olduğunu ve annesi sandığı kişinin teyzesi olduğunu, gerçek annesinin de teyzesi sandığı kişi olduğunu öğrendi.
3 AY ÖNCE HAYATI DEĞİŞTİ: Yaşadığı mahallede zaman zaman evlatlık olduğunun söylendiğini ancak inanmadığını anlatan Beyza, 3 ay önce annesi sandığı kişiye bunu sorduğunu ve aldığı yanıtla da çok şaşırdığını anlattı.
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