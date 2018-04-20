Müge Anlı'da büyük buluşma! 5 yaşındayken sokağa atılmıştı..

Müge Anlı, 5 yaşındayken sokak ortasında bırakılıp gidilen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Elmas Fark’ın ailesini arıyordu. İlk önce genç kadının amcasını bulan Anlı, ardından ablası Funda İyin’i de bularak mucize bir kavuşmaya imza atmıştı.

Elmas ve ablası, programda ilk kez karşılaşmış ve uzun uzun sarılmışlardı. Funda Hanım da babası Sinan’dan çok şiddet gördüğünü, annesinin vefat ettiğini ve kendisine anneanne ve dedesinin baktığını söylemişti.

İlerleyen bölümlerde Elmas hanımın annesinin adının Reyhan olduğu öğrenilmişti. Fakat Reyhan hanım ile Sinan bey'in Elmas hanımın öz anne babası olmadığı da iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken bugün ortaya çıkan gelişmeyle durumun bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Elmas hanımın annesi Reyhan hanım günler sonra Malatya'da bulunmuştu. Bugün yayınlanan canlı yayında ise Elmas hanım ve annesi ilk kez buluştular. Reyhan hanımın canlı yayına geldiği anlarda ise stüdyoda duygusal anlar yaşandı.