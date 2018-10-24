Müge Anlı'da akıl almaz Gürsel Selam olayı! Gerçek ailesi ile üvey ailesi fena tartıştı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde yine çok acayip bir olay gündeme geldi. Müge Anlı, sekiz yıl önce programına katılan Selam Ailesi'nin 21 yıldır kayıp olan oğulları Gürsel'i buldu. Gürsel Selam'ı evlatlık alan aile ile biyolojik ailesi karşı karşıya gelince de ortalık karıştı. Öte yandan Gürsel'in kaçırılma hikayesi izleyen herkesi şoke etti. İşte akıllara durgunluk veren Gürsel Selam olayının detayları;

İbrahim-Atiye Selam çifti, 2.5 yaşında kaybolan Gürsel'in bulunması için 8 yıl önce Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı, fotoğrafı internete koydu. Kendi çocukluk fotoğrafını gören Gürsel ise, ortaya çıkıp ailesiyle kucaklaştı.

Her şey Abdullah Yılmaz adlı gencin 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle başladı. Hatay'da oturan Abdullah, öz ailesini bulmak için araştırma yaptı. Önce kendisini büyüten Memduha-Kasım Yılmaz çiftine sordu. Yılmaz çifti Abdullah'ın bu sorusu karşısında şunları söyledi;

ABDULLAH'I PERİHAN DİYE BİR KADIN GETİRMİŞ: "Çocuğumuz olmuyordu. Her yıl fitre zekat verdiğimiz Perihan ve Nazif Efe (veya Nafiz) çifti bize seni getirdi. O zaman 2.5 yaşındaydın. Efe çifti bize sizin 3 kardeş olduğunuzu, iki de ablan olduğunu söyledi. Biz 'O zaman onları da verin kardeşler ayrılmasın' dedik ama bize 'Ablaları büyük. Size sorun çıkartır. Biz onları büyütür evlendirir göndeririz bize bu çocuğa bakın' dediler. Biz de seni aldık. Daha sonra bu çiften haber alamadık"

KAYIP SAYFASINDA BİR FOTOĞRAF GÖRDÜ: İki ablasının olduğunu öğrenen Abdullah, bu yönde araştırma yapmaya başladı. İnternetten evlatlık alındığı tarihi araştıran Abdullah, ablalarını bulmak için arama yaparken, kayıplarla ilgili bir sayfa dikkatini çekti.

BABASINI İNTERNETTE BULDU: Sayfada dolaşırken bir fotoğraf gözüne ilişti. Fotoğraf kendisine benziyordu. Merak etti, fotoğrafı internete koyan kişiye mesaj attı. Bu kişi İbrahim Selam'dı. Şef olan İbrahim bey iş için Bulgaristan'a gitmişti. İbrahim Bey "1997'de Hatay'da erkek çocuğumuz kayboldu" dedi. İbrahim beyin verdiği bilgiler Abdullah'ın elde ettiği bilgilerle örtüşüyordu.

"KARNINDA BEYAZ LEKE, BAŞINDA İKİ BEN..": Durumu öğrenen İbrahim Bey'in eşi Atiye Selam da büyük bir heyecana kapıldı. Abdullah emin olmak için Atiye Hanım'a "Benim vücudumda yanık var" dedi. Atiye hanım "Sağ bacağında mı" diye sordu. Yanık Abdullah'ın sağ bacağındaydı. Atiye hanım, "Karnında beyaz leke, başında iki de ben vardı" dedi. Söyledikleri doğruydu. Abdullah, İbrahim-Atiye Selam çiftinin 21 yıldır aradıkları oğluydu. Abdullah o zaman ailesinin ona verdiği ismin Gürsel olduğunu da öğrendi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın programının bugünkü bölümünde Gürsel'in gerçek ailesi ile Gürsel'i büyüten aile karşı karşıya geldi. Gürsel'in biyolojik babası İbrahim Bey, oğlunun nasıl kaçırıldığı sorusunu sorduğunda Yılmaz çiftinden şu yanıtı aldı;

"Gürsel'i bize Perihan isminde dilenci bir kadın getirdi. Gürsel'in ailesinin İzmir'de sel felaketinde öldüğünü, kendisinin de çocuğun halası olduğunu söyledi. Biz de çocuğumuz olmadığı için Gürsel'i evlatlık aldık. Gürsel beş yaşına geldiğinde de kimlik çıkardık. Görevli memura da Gürsel'in köyde doğduğunu ve doğum belgesi olmadığını söyledik."

PERİHAN KİM? Müge Anlı bu iddiaların ardından Perihan Hanımın kızına ulaştı. Emekli öğretmen olan kadın, annesinin böyle bir şey yapacağına inanamadı. Ardından Perihan Hanımın o dönemde komşusu olduğunu söyleyen bir kadın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canlı yayına bağlanan komşusu, Perihan Hanımın eşi Nazif Beyin bir çay bahçesi işlettiğini, ailenin durumunun iyi olduğunu ama Perihan hanımın eşinden gizli dilencilik yaptığını söyledi. Komşu, Perihan Hanımın asla çocuk çalacağını tahmin etmediğini de sözlerine ekledi.

İKİ ANNE CANLI YAYINDA TARTIŞTI: Öte yandan Gürsel'in biyolojik annesi Atiye Hanım ile ile Gürsel'i büyüten anne Memduha Hanım canlı yayında tartışmaya başladı. Atiye Hanım, "Benim anneliğimi elimden aldın" diye isyan edince Gürsel de tartışmaya katılarak Memduha hanımı savundu. Ardından Gürsel şunları söyledi;

"İki tarafın da ihmali var. Gerçek ortaya çıkana kadar iki tarafa da inanmıyorum. Büyük ihtimalle ben bir düşman tarafından kaçırılarak Perihan hanıma verildim.Perihan da alıp beni şimdiki aileme verdi. Beni yüreğim yandı defalarca. Düşman kimse, yüreği varsa karşıma çıksın." Gürsel'in biyolojik babası İbrahim Bey de kendilerine düşman olan birisinin oğullarını kaçırarak Perihan Hanıma verdiğini savundu. Ve Perihan'a Gürsel'i kimin verdiğinin araştırılmasını istedi.