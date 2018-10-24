Müge Anlı'da acayip olay dilenci kaçırdı 15 yıl sonra şok gerçeği öğrendi

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümüne Gürsel Selam olayı damgasını vurdu. 21 yıl önce bir dilenci tarafından kaçırılarak bir aileye veren Gürsel'in hikayesi herkesi şoke ederken, üvey aile ile gerçek ailenin karşılaştığı anlarda stüdyoda tansiyon yükseldi.

Müge Anlı'da acayip olay dilenci kaçırdı 15 yıl sonra şok gerçeği öğrendi

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde yine çok acayip bir olay gündeme geldi. Müge Anlı, sekiz yıl önce programına katılan Selam Ailesi'nin 21 yıldır kayıp olan oğulları Gürsel'i buldu. Gürsel Selam'ı evlatlık alan aile ile biyolojik ailesi karşı karşıya gelince de ortalık karıştı. Öte yandan Gürsel'in kaçırılma hikayesi izleyen herkesi şoke etti. İşte akıllara durgunluk veren Gürsel Selam olayının detayları;

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Müge Anlı'da acayip olay dilenci kaçırdı 15 yıl sonra şok gerçeği öğrendi

İbrahim-Atiye Selam çifti, 2.5 yaşında kaybolan Gürsel'in bulunması için 8 yıl önce Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı, fotoğrafı internete koydu. Kendi çocukluk fotoğrafını gören Gürsel ise, ortaya çıkıp ailesiyle kucaklaştı.

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Müge Anlı'da acayip olay dilenci kaçırdı 15 yıl sonra şok gerçeği öğrendi

Her şey Abdullah Yılmaz adlı gencin 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle başladı. Hatay'da oturan Abdullah, öz ailesini bulmak için araştırma yaptı. Önce kendisini büyüten Memduha-Kasım Yılmaz çiftine sordu. Yılmaz çifti Abdullah'ın bu sorusu karşısında şunları söyledi;

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Müge Anlı'da acayip olay dilenci kaçırdı 15 yıl sonra şok gerçeği öğrendi

ABDULLAH'I PERİHAN DİYE BİR KADIN GETİRMİŞ: "Çocuğumuz olmuyordu. Her yıl fitre zekat verdiğimiz Perihan ve Nazif Efe (veya Nafiz) çifti bize seni getirdi. O zaman 2.5 yaşındaydın. Efe çifti bize sizin 3 kardeş olduğunuzu, iki de ablan olduğunu söyledi. Biz 'O zaman onları da verin kardeşler ayrılmasın' dedik ama bize 'Ablaları büyük. Size sorun çıkartır. Biz onları büyütür evlendirir göndeririz bize bu çocuğa bakın' dediler. Biz de seni aldık. Daha sonra bu çiften haber alamadık"

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