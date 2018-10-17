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Müge Anlı Murat'ı buldu mu işte Murat Tekin'in erkek sevgilisi

Müge Anlı Murat'ı buldu mu işte Murat Tekin'in erkek sevgilisi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Murat Tekin bulundu mu sorusu merak edilirken canlı yayında şoke eden bir olay yaşandı. Murat Tekin'in bir erkek sevgilisi olduğu öğrenildi. Müge Anlı Tekin'in sevgilisi Engin Elekçi'yi bularak ekrana çıkardı. İşte Murat Tekin olayına dair son gelişmeler;

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 02:00 - Güncelleme: 17-10-2018 02:00

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca şoke eden yaşamı ifşa oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Murat'ın bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı bugünkü programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları;

ŞÜPHELİ ÇANTADA NE VAR? Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.MURAT TEKİN KAÇIRILDI MI? Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen abisi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık." dediğini iddia etti. 

Müge Anlı'da şok olay! Evli adamın erkek sevgilisi ekrana çıktı

"MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR": Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi. Sakine hanım sözlerine şöyle devam etti;"Ailece gidip geldiğimiz eşimin arkadaşı Ergünler vardı. Bu iddiaları Ergün anlatmıştı bana. Murat ise bana Ergün'ün söylediklerini yalanlamıştı. Bir ara eşimle Ergün Kuşadası'na gittiler. O zaman araları bozulmuş. Ondan sonra ben Ergün'ün eşiyle görüşüyordum ama onlar birbiriyle görüşmüyorlardı."

ERGÜN BEY CANLI YAYINA BAĞLANDI: Ardından canlı yayına bağlanan Ergün bey ise "Arkadaşımın özel hayatını herkes biliyordu. Benden öğrenmediler. Abileri de Murat'ın ne işler karıştırdığını biliyor." dedi.

"SAKİNE HANIMI 'MUAZZEZ' OLARAK BİLİYORDUK": Daha sonra telefonla yayına bağlayan ve Murat'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Murat'ın eşi Sakine hanımın her şeyi bildiğini ileri sürdü. "Sakine hanımın ismini biz Muazzez olarak biliyorduk." diyen Murat'ın arkadaşı sözlerine şöyle devam etti;

"Murat evini terk edecek birisi değildi. Ben ağzımı açarsam ortalık çok karışacak. Rasim abi Sakine hanımın ne olduğunu çok iyi biliyor. Murat'ın kaybolmasının nedeni Sakine'yle alakalı bir durum. Murat, ablası öldükten sonra bunalıma girdi. Siz Ergün'ün eşini de Sakine hanımla annesini de iyi araştırın." MÜGE ANLI ENGİN ELEKÇİ'Yİ BULDU: Murat Tekin'in kaçırılması olayının sır perdesi hala aralanamamışken Müge Anlı, bugünkü programda Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıkardı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtladı. Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları dile getirdi;

"Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi."

 Engin Elekçi'nin bu iddiaları karşısında Sakine Hanım, eşinin asla dışarıda içki içmediğini arada sırada evde içtiğini söyledi.

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KİMDİR ?
Müge Anlı
MÜGE ANLI KİMDİR?

Doğum Tarihi : 19/12/1973Doğum Yeri : İSTANBULMeslek : SunuculukBurç : YayFavori Sporu : Yürüyüş Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığ

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