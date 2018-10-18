Müge Anlı Murat Tekin bulundu mu bir erkek sevgilisi daha mı var

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınmayan Murat Tekin'le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat Tekin'i birilerinin tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan Murat'ın sevgilisi Engin Elekçi de Murat'a başka bir erkeğin daha ilgi duyduğunu iddia etti. "MURAT'I DARP EDİLMEKTEN SON ANDA KURTARDIM": Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alınmayan evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'e ne olduğu konusu hala belirsizliğini korurken canlı yayında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söyledi. Geçtiğimiz mart ayında iki tane genç ve sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirdi;

"Hayvanlarım için Sevgi Yolu'na giderken yolda bir çığlık sesi duydum. İki tane uzun boylu, sakallı gencin Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını gördüm. Murat ise o sırada, 'İmdat' diye bağırıyordu. Gençlerin üzerine yürüdüğümde Murat'ı bırakıp kırmızı bir arabayla oradan uzaklaştılar. Ben de Murat'a oğlumun bir gömleğini verdim. Sonra da evime gittim."

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MURAT SOSYAL MEDYA TUZAĞINA MI DÜŞÜRÜLDÜ? Bir yıl sonra Murat'la tesadüfen tekrar karşılaştıklarını söyleyen kişi, sözlerine şöyle devam etti;

"Sevgi Yolu'nda karşılaştığımızda Murat beni tanıdı ama ben onu tanımadım. Bana çay ısmarladı. Olayı sorduğumda ise sosyal medyadan bir kızla konuştuğunu, kızın kardeşlerinin de onu yakaladığını ve tehdit ederek para istediklerini söyledi. Tehdit edenlerden birisinin isminin de Murat olduğunu belirtti. "

Daha sonra stüdyoya gelen Murat Tekin'in sevgilisi Engin Elekçi ise çiftçinin bu iddiaları karşısında herhangi bir fikri olmadığını ve Murat'ı darp edenleri tanımadığını söyledi. Tekin'le en son geçtiğimiz Temmuz ayında bir araya geldiklerini belirten Engin, şunları dile getirdi; "BENİ ÇOK BEKLETTİĞİ İÇİN MURAT'A KÜFRETTİM": "Gece 12-1 gibi beraber alkol aldık. Murat orada istifra etti. Ben de su döküp yıkadım. O günden sonra bir daha görüşmedik. Sadece mesajlaşıyorduk. Ama bir gün beni çok beklettiği için kendisine küfrettim. Ondan sonra aramız bozuldu ve mesajlarıma geri dönmemeye başladı. Ben de bu kavganın ardından tüm mesajları sildim."

"HÜSEYİN DE MURAT'A İLGİ DUYUYORDU": Engin Elekçi daha sonra Murat'ın mahalleden arkadaşı Hüseyin'in de Murat'a ilgi duyduğunu iddia etti. Hüseyin'le üç defa farklı yerlerde karşılaştıklarını ve bu nedenle tartıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bu iddiaların ardından programa bağlanan Hüseyin ise Engin'i sadece iki kere gördüğünü ve aralarında herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını söyledi. Bir gün Murat'a Engin Elekçi'yi nereden tanıdığını sorduğunda Murat'ın, '"Bilmiyorum. Geldi yanıma takıldı." diye kendisine yanıt verdiğini de dile getirdi.

Hüseyin Karagöz sözlerine şöyle devam etti;

"Murat Tekin çocukluk arkadaşım. En son 4-5 ay evvel Sevgi Yolu'nda görüşmüştük. Murat'ın kaybolduğunu bana telefon eden bir arkadaşımdan öğrendim. Murat'la aramda hiç bir kavga da yaşanmadı. Öyle bir şey olsa kaybolduğunda gidip eşine sormazdım."

22 Ağustos'ta kaybolan temizlik işçisi Murat Tekin, en son çevredeki bir güvenlik kamerasına elinde şüpheli bir çantayla yansımıştı.