Müge Anlı Fatma Uyanık son durum ne bulundu mu yeni gelişmeler

KARAMAN'da bağ evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili araştırma çalışmaları devam ediyor. Yaşadığına dair ümit kesilen Fatma Uyanık bulundu mu son durum ne?

31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın acılı ailesi tüm umutlarını tüketmiş durumda. Uzun zamandır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Fatma Uyanık'ın öldürüldüğü düşünülüyor. Bir çığlık sesi duyulan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık bulundu mu yeni gelişmeler var mı? Gelin hep birlikte Fatma Uyanık olayına bakalım.

6 Ekim tarihinde Karaman'daki bağ evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın kaybolmasıyla ilgili iki şüphe üzerinde duruluyor. Bunlardan biri Fatma Uyanık'ın Vahap Varlı tarafından kaçırıldığı düşüncesi. Vahap Varlı'nın o gün çok hızlı araç sürmesi nedeniyle bu konunun üstünde duruluyor. Öte yandan görgü tanığı olan Mehmet Dağcı bu iddiaları güçlendirecek açıklamalar yapıyor. İki farklı isim tarafından atılan iddialardan hangisi gerçek merak konusu oldu.