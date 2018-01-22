Müge Anlı Fatma İster bulundu mu eşi Cemal mi suçlu?

BALIKESİR'de 33 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fatma İster nerede merak konusu oldu. Eşiyle kavga ettikten sonra bir daha haber alınamayan Fatma İster ile ilgili olay iddialar var.

3 çocuğu olan Fatma İster, 33 gündür ortalarda yok. Eşiyle kavga ettikten sonra kendisinden bir daha alınamayan Fatma İster'in eşi ve çocukları canlı yayına katıldı. Nerede olduğu bilinmeyen Fatma İster ile ilgili canlı yayına bağlananlar eşi Cemal İster'i suçluyor. İddiaya göre Cemal İster ve Fatma İster sürekli kavga ediyordu. Psikolojisinin yerinde olmadığı konuşulan Fatma İster ile ilgili henüz bir haber alınamadı.

FATMA İSTER NEREDE CEMAL İSTER Mİ BİR ŞEY YAPTI? Fatma İster nerede sorusu soran vatandaşlar Cemal İster'e dikkat çekiyor. Evde şiddetli tartışma sonrası ortadan kaybolan Fatma İster ile ilgili yeni bilgiler gelmedi. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada Fatma İster'e seslenerek, "Canlı yayına bağlanmana gerek yok. Bize iyi olduğuna dair bir haber versen yeterli" ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan kız kardeş ise eniştesinin kardeşine şiddet uyguladığına şahit olmadığını söyledi.