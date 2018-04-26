Müge Anlı DNA testi sonucu açıklandı Elmas Rehan hanımın kızı mı?

Müge Anlı, 5 yaşındayken sokak ortasında bırakılıp gidilen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Elmas Fark’ın ailesini arıyordu. İlk önce genç kadının amcasını bulan Anlı, ardından ablası Funda İyin’i de bularak mucize bir kavuşmaya imza atmıştı.

Elmas ve ablası, programda ilk kez karşılaşmış ve uzun uzun sarılmışlardı. Funda Hanım da babası Sinan’dan çok şiddet gördüğünü, annesinin vefat ettiğini ve kendisine anneanne ve dedesinin baktığını söylemişti.

İlerleyen bölümlerde Elmas hanımın annesinin adının Reyhan olduğu iddia edilmişti. Fakat Reyhan hanım ile Sinan bey'in Elmas hanımın öz anne babası olmadığı da dile getirilmişti.

Günler sonra Malatya'da bulunan Reyhan hanım ise canlı yayına bağlanarak Elmas hanımın öz kızı olduğunu söylemişti. Ardından "Baban çok kötü bir adamdı. O yüzden seni arayamadım." diyerek kendini savunmuştu.

DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI: Programın bugün yayınlanan bölümünde ise şoke eden bir gelişme yaşandı. DNA testi sonucunda Elmas Fark'ın Reyhan hanımın kızı olmadığı ortaya çıktı.