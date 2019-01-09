Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Mezarlarını...

ATV ekranlarında yayınlanan programda, kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bugün canlı yayında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi ve damat Tuncer Ustael'i gözaltına aldı.

İddiaların beşiğindeki kilit isim Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında emniyet ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: Tüm bu olaylar yaşanırken Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Palu ailesinin ortadan kaybolan kızı Meryem ve kızı Melike için ekran başındakilere söz verdi. Müge Anlı canlı yayında şunları söyledi:

KANLARI YERDE KALMAYACAK: Ailesinin yanına sığınan 2 çocuklu kadının ve kızının kanları yerde kalmayacak. Ben çok üzgünüm. Adalet yerini bulsun. Bu kadar özellikle çocuklara yapılanklar karşılığını bulacak ki başkaları da bunu görsün. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğiz.

MEZARLARINI BEN YAPTIRACAĞIM: Şuanda kazı çalışamaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Melike'nin öldürüldüğü yerde de kazı çalışamaları devam ediyor. Burada kemik çıkmasa da görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre soruşturma sürecek. Onların cesetleri bulunsa da bulunmasa da onların mezarlarını ben yaptıracağım dedi.

Müge Anlı bombası twitter Palu ailesi tutuklaması sonrası bununla yıkılıyor

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında gözaltı kararı polisler evi bastı