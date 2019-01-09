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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Mezarlarını...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Palu ailesi bugün gözaltına alındı. Palu ailesi kabusunda kilit isim Tuncer Ustael stüdyonda gözaltına alındı. Tuncer Ustael götürülürken Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ve Meryem ve kızı Melike için söz verdi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 15:53 - Güncelleme: 09-01-2019 15:53

ATV ekranlarında yayınlanan programda, kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bugün canlı yayında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi ve damat Tuncer Ustael'i gözaltına aldı.

İddiaların beşiğindeki kilit isim Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında emniyet ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: Tüm bu olaylar yaşanırken Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Palu ailesinin ortadan kaybolan kızı Meryem ve kızı Melike için ekran başındakilere söz verdi. Müge Anlı canlı yayında şunları söyledi:

KANLARI YERDE KALMAYACAK: Ailesinin yanına sığınan 2 çocuklu kadının ve kızının kanları yerde kalmayacak. Ben çok üzgünüm. Adalet yerini bulsun. Bu kadar özellikle çocuklara yapılanklar karşılığını bulacak ki başkaları da bunu görsün. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğiz.

MEZARLARINI BEN YAPTIRACAĞIM: Şuanda kazı çalışamaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Melike'nin öldürüldüğü yerde de kazı çalışamaları devam ediyor. Burada kemik çıkmasa da görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre soruşturma sürecek. Onların cesetleri bulunsa da bulunmasa da onların mezarlarını ben yaptıracağım dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kaann ç 09 Ocak 2019 16:35 Ben palu filan bilmem ama bu Mügühanlı hep şov peişinde.Nerde gariban aile var oraya çıkarıp fırça atıyorlar.Hiç güçlü aile çıkıyor mu oraya.Hiç mi zengin güçlü ailelerinin sorunu yok.Tabi ki daha fazla var.Güçlerini kullanıp hukuk yoluyla hal olacakları hal ediyorlar. Ya devletin çıkaramadığını sen nasıl çıkaracaksın.En fazla kamu gücünü kullanıp idareyi ve adaleti harekete geçirirsin. Keşke buna gerek kalmadan herkes üstüne düşeni samimiyetle yapsa.Birde bu bayanın arkasında kim var.Neden diğer sunucular bu kadar etkili değil ki? İnşallah suç işleyenlerin bu dünyada yanlarına kar kalmaz.Birde ailenin canı yanmış bırakın aileyi açısını yaşasın.Birde tv rezil olmasınlar.Suçluyu bulun siz.

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