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Müge Anlı Arif Ünlübaş'a ne oldu? Polis stüdyoya geldi

Müge Anlı Arif Ünlübaş'a ne oldu? Polis stüdyoya geldi

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Arif Ünlübaş her yerde aranıyor. Emniyet güçleri Arif'i, eşi Safiye ve abisi Recep Ünlübaş'ın da öldürebileceği üzerinde duruyor.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 16:30 - Güncelleme: 16-02-2018 16:30

Karısı Safiye'nin eski patronu ve 3 farklı kişiyle ilişkisini öğrenen, ardından patronunu 12 kurşunla öldürerek kayıplara karışan Arif Ünlübaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Polis, Arif'i her yerde ararken karısı Safiye ve abisi Recep Ünlübaş'ın da olayla bir bağlantısı olduğunu düşünüyor. 

Programın sonunda stüdyoya gelen cinayet masası ekipleri Safiye ve Recep Ünlübaş'ı alarak karakola götürdü. İşte o anlar...

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Şubat 2018 tarihli bölümüne Havva ve Arif Çatal çifti katılarak 2 kızı, 2 damadı ve 2 torununun kayıp olduğunu söylemişti.

İddiaya göre Çiftin büyük kızı Zeynep, 11 yıl önce Recep Ünlübaş ile dünya evine girdi. Bu evlilikten altı ay sonra ise Zeynep hanımın küçük kardeşi Safiye, Recep Ünlübaş'ın küçük kardeşi Arif Ünlübaş ile evlendi. Safiye ve Arif çiftinin bu evlilikten şu an 2 ve 4 yaşında olan Ayşegül ve Muhammet adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

Arif ve Havva Çatal çifti, İstanbul Sultançiftliği'nde bir evde beraber yaşayan kızları, damatları ve torunlarından en son geçtiğimiz Ekim ayında haber aldı. O günden sonra bir daha çocuklarına ulaşamayan aile, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu.

Baba Arif Çatal, geçtiğimiz Aralık ayında evine polislerin geldiğini ve damatlarını sorduğunu söyledi. O günden sonra evlatlarını aramaya başladığını belirten baba, ne yazık ki hiçbir haber alamadığını dile getirdi.

Programın ilerleyen dakikalarında şoke eden bir olay ortaya çıktı. Safiye'nin Arif'in patronu ve 3 farklı kişiyle ilişki yaşadığı öğrenildi. Öte yandan Safiye'nin eniştesi Recep Ünlübaş ile de arasında bir şeyler olduğu iddia edildi. 

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