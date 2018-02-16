Müge Anlı Arif Ünlübaş'a ne oldu? Polis Safiye ve Recep'i karakola götürdü

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Arif Ünlübaş her yerde aranıyor. Karısı Safiye'nin eski patronu ve 3 farklı kişiyle ilişkisini öğrenen, ardından patronunu 12 kurşunla öldürerek kayıplara karışan Arif Ünlübaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Polis, Arif'i her yerde ararken karısı Safiye ve abisi Recep Ünlübaş'ın da olayla bir bağlantısı olduğunu düşünüyor.

Programın sonunda stüdyoya gelen cinayet masası ekipleri Safiye ve Recep Ünlübaş'ı alarak karakola götürdü. İşte o anlar...

Müge Anlı Arif Ünlübaş nerede? Safiye stüdyoya geldi

Müge Anlı Arif Ünlübaş öldü mü? Safiye 4 kişiyle birlikte olmuş

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