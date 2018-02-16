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Müge Anlı Arif Ünlübaş öldü mü? Safiye 4 kişiyle birlikte olmuş

Müge Anlı Arif Ünlübaş öldü mü? Safiye 4 kişiyle birlikte olmuş

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, programında, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Arif Ünlübaş her yerde aranıyor. Eşi Safiye'yi patronuyla yakalayan ve patronunu 12 kurşunla öldüren Arif Ünlübaş'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:28 - Güncelleme: 16-02-2018 15:28

Karısı Safiye'yi eski patronu ile yakalayan ve ardından patronunu 12 kurşunla öldürerek kayıplara karışan Arif Ünlübaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Stüdyoya gelen Arif'in eşi Safiye, Arif'in patronu Sabri Altunbey'in kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şunları söyledi;

Eşim patronunu sık sık kahve içmeye getiriyordu. Bir gün eşime eve bu adamı getirme dedim. Eşim, 'Bir şey olmaz o benim patronum, hem senin de baban yaşında' dedi. Eşim sık sık kumar oynardı. Bir gün patronu eşime maaşı sana değil, Safiye'ye vereceğim demiş. Eşim de kabul etmiş . Patronu eve gelince bana tecavüz etti. Ondan sonra sık sık kapıma gelmeye başladı. Ben de sonunda dayanamayıp olan biten her şeyi eşime anlattım.

Safiye'nin bu sözlerinden sonra canlı yayına bağlanan Arif Ünlübaş'ın abisi Kadir Ünlübaş, Safiye'nin yalan söylediğini dile getirdi. Safiye'nin 4 kişiyle ilişkisi olduğunu belirten Kadir Ünlübaş şunları söyledi;

"Arif'in kızı, Safiye ile patron Sabri Altunbey'i yatak odasında görünce gitmiş babasına söylemiş. Küçük yeğenim her şeyi ortaya çıkardı. Safiye'nin, Sabri'nin yeğeni Resul ile de ilişkisi vardı."

ARİF DNA TESTİ İSTEMİŞ

Safiye'nin Resul ile ilişkisini öğrenen Arif'in DNA testi istediği ortaya çıktı. İlişkilerinin açığa çıkmasının ardından Safiye'nin emniyete giderek  Resul'den şikayetçi olduğu fakat Resul'ün Safiye ile mesajlarını göstererek suçsuz olduğunu ispatladığı öğrenildi. 

Müge Anlı Arif Ünlübaş nerede? Safiye stüdyoya geldi

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