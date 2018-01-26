Müge Anlı anne oğulun o evi ortaya çıktı ilk görüntüler şoke olacaksınız!

Herkesin merakla takip ettiği o ev ortaya çıktı. 4 gün önce altınlarını kaybeden ve bir taksici tarafından bulunan emanetin sahipleri herkesi şoke etti. Altından ardından çıkan dram ise herkesi şoke etti. Kapıları açmayan anne oğulun evi ilk kez görüntülendi. Eve güneş paneli kuran oğul aynı zamanda her yere kamera yerleştirmiş!

4 gündür aranan altın sahiplerinin kim olduğu belli oldu. Anne ve oğul olarak yaşayan ve İstanbul Beşiktaş'ta oturan ailenin dramı herkesi şoke etti. Şeker hastası olduğu konuşulan annenin yıllar önce emekli asker eşini kaybettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda bir oğlu olan anne çok zor durumda yaşıyor. Psikolojik sorunları olan oğluyla yaşayan annenin o evi merak ediliyordu. O evi bugün görenler ise adeta şoke oldu.

EVİN İÇİNDE BİRÇOK KAMERA VAR Elektrikleri olmayan evin içinde birçok kamera olduğu ortaya çıktı. 5'ten fazla televizyonun da olduğu o evde elektrik olmaması fakat bu kadar çok elektronik alet olması dikkatleri çekmişti. Psikolojik sorunları olan oğlunun eve güneş paneli hazırladığı ortaya çıktı.