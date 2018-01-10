Müftüden sanal para çıkışı 'Şans oyunu gibidir, haramdır'

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, son yıllarda özellikle internet üzerinden alışverişi yapılan ve bazı gayri meşru işlerde de kullanılan sanal paraların sahih olmadığını söyledi. Baldemir, "Bu sistemin bizim dinimizde yeri yoktur. Sanal kazancın yeri yoktur, haramdır, bir nevi şans oyunu gibidir, bir nevi kumardır. Başkasının kaybından siz çıkar sağlarsınız. Bizim dinimizde böyle bir durum söz konusu değildir. Dinimiz insanın ne kendisinin ne de karşı tarafın mağdur olmasını istemez" dedi.

"BU SİSTEMİN BİZİM DİNİMİZDE YERİ YOK": Bitcoin gibi elektronik paraların durumunu faiz ve kumara benzeten Müftü Baldemir, sistemin kar ve zarara ortak etmesi ve yapmış olduğu işte İslam'ın yasak ettiği herhangi bir işin olmaması durumunda ortaklığın söz konusu olacağını söyledi. Belirli bir miktar para karşılığı kesin kar taahhüt edilmesinin İslam'a aykırı bir kazanç olacağını vurgulayan Baldemir, "Bitcoin sanal bir sistem bugün verir yarın verir örnekleri çok fazladır, üç gün sonra iflas eder karşınızda bir muhatap da yok. Muhatap olacak, yarın mağdur olduğunuzda müracaat edeceğiniz bir merci olması lazım, hayale yer yok. Saadet zinciri ve benzerlerinden zaten insanların canları yandı. Bu sistemin bizim dinimizde yeri yoktur, sanal kazancın yeri yoktur, haramdır, bir nevi şans oyunu gibidir, bir nevi kumarın bir benzeridir. Başkasının kaybından siz çıkar sağlarsınız. Bizim dinimizde böyle bir durum söz konusu değil. Dinimiz insanın ne kendisinin ne de karşı tarafın mağdur olmasını istemez. Bu sistemde sizin kazanmanız için başkaların kaybetmesi gerekiyor, veya bir başkalarının üçüncü, dördüncü zincire dahil olan bir başkasının kaybetmesi lazım ki bunun çok örnekleri var" şeklinde konuştu.

"HARAM İŞ YAPANLARLA İŞ YAPMAK DA HARAM": İslam dinince meşru sayılmış yolların dışında kazanç elde etmenin haram olduğunu hatırlatan Baldemir, "Ayrıca haram iş yapan kurum ve kuruluşlarla iş yapmak da haramdır. Mesela içki üreten bir kurum ile siz ortaklık yapamazsınız. Çünkü bizim dinimizde uyuşturucunun her türlüsü Kur'an'ın hükmüyle yasaklanmıştır. Siz bundan menfaat, kar elde etmek isterseniz bu meşhur bir kazanç olmaz. Bizim dinimizde ortaklık tavsiye edilmiştir ama yapılan iş meşru olacak. Mesela fabrika kurmuşsunuz insanlığın yararına üretim yapıyor, bu fabrikaya ortak olabilirsiniz. Çok kazanırsınız hatta kaybedebilirsiniz de" dedi.