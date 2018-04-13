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Müebbet cezası alan isimlere AK Parti'den ilk yorum

Müebbet cezası alan isimlere AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı karar ile ilgili "Bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak. Rabbimide hamdolsun bu karar için" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 18:23 - Güncelleme: 13-04-2018 18:23

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı 28 Şubat davasında verilen müebbet kararları için: ''Demokrasimiz adına çok mutluyuz. Bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçiremeyecekler. Rabbimize hamddediyoruz bu karar için.'' ifadesini kullandı.

28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili devam eden davada karar açıklandı. Aralarında Engin Özkasnak ve Engin Alan'ın bulunduğu 68 sanık beraat etti.

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, eski Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz gibi isimlerle birlikte 18 sanığa müeebbet hapis cezası verildi.

28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 18:55 şu ohal ..........................

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