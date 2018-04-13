Müebbet cezası alan isimlere AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı 28 Şubat davasında verilen müebbet kararları için: ''Demokrasimiz adına çok mutluyuz. Bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçiremeyecekler. Rabbimize hamddediyoruz bu karar için.'' ifadesini kullandı.

28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili devam eden davada karar açıklandı. Aralarında Engin Özkasnak ve Engin Alan'ın bulunduğu 68 sanık beraat etti.

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, eski Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz gibi isimlerle birlikte 18 sanığa müeebbet hapis cezası verildi.

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