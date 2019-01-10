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Mucizevi kurtuluş! Parçalara ayrılan araçtan sapasağlam çıktılar

Mucizevi kurtuluş! Parçalara ayrılan araçtan sapasağlam çıktılar

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2 kişi, metrelerce sürüklenip paramparça olan aracın içerisinden mucizevi bir şekilde hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 14:55 - Güncelleme: 10-01-2019 14:55

Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçe merkezinde kavşakta meydana gelen kazada Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan 61 AAH 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek üst geçidin ayaklarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından araç kullanılmaz hala gelirken, araç içinde bulunan iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Araçtan yaralı olarak çıkartılan Serkan Topal (27) ve Özgür Barış (28) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İSTANBUL 10 Ocak 2019 16:17 YAVAŞ GİTSEYMİŞ ZERRE KADAR ÜZÜLMEDİM.SEVİNCİM BİR ŞAHİN DAHA HURDAYA ÇIKMIŞ TRAFİKDEN TEMİZLENMİŞ.

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