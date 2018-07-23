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Mücahit Demirtaş aslen nereli Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı kimdir

Mücahit Demirtaş aslen nereli Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı kimdir

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'ndan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı'na atanan Mücahit Demirtaş, 1 Ağustos 1959 Erzincan doğumludur. Evli ve dört çocuk babası olan Mücahit Demirtaş özgeçmişi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 16:11 - Güncelleme: 23-07-2018 16:11

1 Ağustos 1959'da Erzincan'ın Refahiye şehrinde doğan Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1982-1988 yıllarında  Sümerbank  Genel  Müdürlüğünde  Mühendis olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları  arasında İstanbul  Büyükşehir  Belediye Başkanlığında Teknik Birimlerde yöneticilik yapmıştır.

Mücahit Demirtaş 2009 yılının Kasım ayında Turizm Müdürlüğüne atandı. 2011 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren de İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini  yürüttü. 2018 yılındai Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve 4 çocuk babasıdır. Ancak özel hayatı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 17:00 Çok mikemmel bir insanmış.

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