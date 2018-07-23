Mücahit Demirtaş aslen nereli Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı kimdir

1 Ağustos 1959'da Erzincan'ın Refahiye şehrinde doğan Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1982-1988 yıllarında Sümerbank Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Teknik Birimlerde yöneticilik yapmıştır.

Mücahit Demirtaş 2009 yılının Kasım ayında Turizm Müdürlüğüne atandı. 2011 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren de İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılındai Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve 4 çocuk babasıdır. Ancak özel hayatı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.