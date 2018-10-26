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Mücahit Arınç kimdir aslen nereli eşi ve babası kim?

Mücahit Arınç kimdir aslen nereli eşi ve babası kim?

Mücahit Arınç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları Mehmet Metiner ile kavga ettiği iddialarının ardından merak edildi. Bir zaman AK Parti'de söz sahibi olan Bülent Arınç'ın oğlu olan Mücahit Arınç şu an AK Parti milletvekili. Aslen Manisalı olan Mücahit Arslan 33 yaşında ve 2010 yılında Kübra Yeliz Asker ile evlendi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:10 - Güncelleme: 26-10-2018 11:10

Mücahit Arınç kimdir aslen nereli, babası kim soruları AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ile adının kavgaya karışmasının ardından merak edildi. Bir dönem AK Parti'de söz sahibi olan Bülent Arınç'ın oğlu olan Mücahit Arınç, 33 yaşında ve aslen Manisalı. 2010 yılında Kübra Yeliz Asker ile evlenen Mücahit Arınç, AK Parti milletvekili olarak görev yapıyor. 

NE OLMUŞTU: Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul milletvekili Mücahit Arınç'ın kendisine küfredip saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Metiner “Havaalanında az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun” dedi.

 Bu iddiaya ilişkin Mücahit Arınç cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

MÜCAHİT ARINÇ KİMDİR: Ahmet Mücahit Arınç 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ahmet Mücahit Arınç, 4 Mart 1986’da Manisa’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

2009-2010 yılı arasında TOBB-TEPAV bünyesinde Uzman-Araştırmacı sıfatıyla çalıştıktan sonra enerji ve petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Company (TPIC) bünyesine katıldı. Burada 2010-2018 yılları arasında sırasıyla Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğü’nde Kıdemli Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Kurumsal İletişim Koordinatörü ve İstanbul Temsilcisi olarak doğrudan Genel Müdürlük makamına bağlı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilmekte olan Arınç, evli ve iki çocuk babasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eric seftali 26 Ekim 2018 11:46 maaşallah kariyeri çook hızlı ilerlemiş, ülkemde böyle başarılı gençleri gördükçe gelecekle ilgili fikirler yeşeriyor zihnimde.

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