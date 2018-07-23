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Muazzez Ersoy hakkında bomba Adnan Oktar iddiası!

Muazzez Ersoy hakkında bomba Adnan Oktar iddiası!

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalının kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahne alan ve Adnan Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' ifadelerini kullanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy'un, etkinlik için 150 bin lira aldığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:15 - Güncelleme: 23-07-2018 12:15

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında Muazzez Ersoy’un 150 bin TL, Muazzez Abacı’nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

"DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞTİK": Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekânda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" açıklaması gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BÜYÜK SAN ATÇİ 23 Temmuz 2018 12:23 KIVIRMANIN BÖYLESİ,HERKEZ BİLİYORDA BİR SEN Mİ BİLMİYORDUN,??????????

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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