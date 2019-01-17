Muavinin dikkatsizliği bomba paniğine neden oldu!

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Otogar Terminali karşısında meydana gelen ilginç olayda; edinilen bilgilere göre, yolun sağ tarafında kaldırım üzerine bırakılan kahverengi çantayla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

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