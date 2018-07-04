MTV borç sorgulama 2018 2. taksit ödemesi yapma işlemi

2018 temmuz ayı MTV ödemeleri başladı. Her yıl ocak ve temmuz ayında eşit taksit olarak ödenen Motorlu Taşıt Vergilesini trafiğe kayıtlı tüm araç sahipleri ödemek zorunda. 31 Ocak'ta biter MTV 1. taksit ödemelerinin ardından temmuz ayı MTV 2. taksit ödemeleri başladı. Araç sahipleri motor hacmine göre MTV borç sorgulama işlemini yapıp, 31 Temmuz'a kadar borçlarını ödeyecek.

Araç sahipleri, 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL OLUR: MTV borç sorgulaması ve ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR: 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEYECEK: MTV zammında hangi aracın ne kadar ödeyeceği merak ediliyor. MTV iki sistemle gelecek. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Bu iki farklı sistem yüzünden 1 Ocak 2018’de itibaren sıfır otomobil alanlar 31 Aralık 2017’ye kadar alanlardan iki kat fazla MTV ödeyecek.

Buna göre fiyatı 40 bin TL’den fazla, 70 bin TL’den az olan, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1000 CC ve 1300 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 650 TL iken 2018 yılında 817 TL olacak.

Fiyatı 40 bin TL’den fazla, 70 bin TL’den az olan, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1300 CC ve 1600 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 1035 TL iken 2018 yılında 1423 TL olacak.

Fiyatı 100 bin TL’den fazla, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1600 CC ve 1800 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 1827 TL iken 2018 yılında 2741 TL olacak.

Fiyatı 100 bin TL’den fazla, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1800 CC ve 2000 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 2878 TL iken 2018 yılında 4317 TL olacak.

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR: MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Resmi sayfada yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" sekmesine; Araç Tipi, Araç Yaşı, Motor Silindir Hacmi bilgilerini eksiksiz bir şekilde giren sürücüler, işlemin sonunda yıllık tutarı ve taksit tutarını öğrenebiliyor.

2018 ‘DE ALINAN 2. EL OTOMOBİLLER NE OLACAK: MALİYE Bakanı Naci Ağbal, kademeli MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını açıkladı. Buna göre 2018’de alınan 2. el otomobiller hangi MTV dilimine girecek? Kesin olmamakla birlikte 2018’de alınan sıfır araçlar da yeni sisteme tabi. El değiştirse de araç tabi olduğu sistem devam edecek. Yani Ocak 2018’de alınan araç birkaç ay sonra satılınca da yine aynı kademeli dilimden MTV ödemeye devam edecek. Sonuç olarak aracın alınma tarihine bakılacak ve 2. el otomobil alırken 2017 model alınmışsa 2018 modelden daha az MTV ödenecek.