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MTV borç sorgulama 2. dönem Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme sayfası

MTV borç sorgulama 2. dönem Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme sayfası

Yılda iki kez ocak ve temmuz ayında yapılan MTV borç ödeme için 2. taksit ödemeleri başladı. 1 Temmuz-31 Temmuz arasında trafiğe kayıtlı tüm araçlar, MTV borç sorgulama işlemini yapıp borçlarını ödemek zorunda. Peki, MTV borç sorgulaması ve ödemesi nasıl yapılır? İşte, MTV hakkında merak edilenler

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 23:33 - Güncelleme: 02-07-2018 23:33

2018 temmuz ayı MTV ödemeleri başladı. Her yıl ocak ve temmuz ayında eşit taksit olarak ödenen Motorlu Taşıt Vergilesini trafiğe kayıtlı tüm araç sahipleri ödemek zorunda. 31 Ocak'ta biter MTV 1. taksit ödemelerinin ardından temmuz ayı MTV 2. taksit ödemeleri başladı. Araç sahipleri motor hacmine göre MTV borç sorgulama işlemini yapıp, 31 Temmuz'a kadar borçlarını ödeyecek. 

Araç sahipleri, 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL OLUR: MTV borç sorgulaması ve ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR: 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında zam oranlarını açıklamıştı Ağbal; 'Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak' dedi. MTV zammı ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 258 lira artacak. Peki hangi araç sahipleri 2018 yılında ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen sorunun cevabı

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