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MSÜ sonuçları açıklandı mı TC ile MSÜ sonuç sorgulalama

MSÜ sonuçları açıklandı mı TC ile MSÜ sonuç sorgulalama

Millli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Başvurular kasım ayında başladı şimdi sabırsızlıkla başvuru sonuçları bekleniyor. MSB planlanan takvimde sonuçların 21 Ocak'tan sonra açıklanacağını belirtmişti fakat 15 gün geçmesine rağmen hala bir duyuru yok. Peki MSB sonuçları yarın açıklanır mı?

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 16:00 - Güncelleme: 03-02-2019 16:00

MSB personel alım başvuru sonuçları için artık son saatler. Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden kasım ayında bir duyuru geçerek sözleşmeli personel alınacağını belirtti. On binlerce kişi başvurularını 4 gün içinde tamamladılar. MSB sonuçların açıklanma tarihini ise "21 Ocak'tan sonra" diye belirtti. Aradan 15 gün geçerken şimdi adaylar "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

MSB PERSONEL ALIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başvuru sonuçları için resmi siteden bir duyuru yapılmış değil. Başvuru sonuçlarının 21 Ocak'tan sonra ilan edileceği daha önceden duyurulmuştu. Kesin olmamakla birlikte sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

(4) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(6) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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