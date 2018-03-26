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MSÜ sınav sonuçları açıkladı mı ÖSYM sonuç açıklaması sayfası-2018

MSÜ sınav sonuçları açıkladı mı ÖSYM sonuç açıklaması sayfası-2018

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Milli Savunma Üniversitesi2ne girmek için ÖSYM tarafından yapılan sınavlar tamamlandı şimdi gözler MSÜ sınav sonuçlarında. Adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen puan türlerine göre 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacaklar. Peki ÖSYM MSÜ sınav sonucunu ne zaman açıklayacak?

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 10:30 - Güncelleme: 26-03-2018 10:30

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç bilgisi ÖSYM sayfasında ne zaman erişime açılacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor. 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 Mart Pazar günü gerçekleşti. Yapılacak değerlendirme sonucunda; adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen puan türlerine göre 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacaklar. Peki MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2018-MSÜ düzenlendi. Adaylar, bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden takip edebilecek.

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sonuç tarihiyle ilgili net bir bilgilendirmede bulunmadı.

2018 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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