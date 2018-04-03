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MSG'de büyük kavga! Sanatçılar birbirine girdi

MSG'de büyük kavga! Sanatçılar birbirine girdi

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu'nda sanatçılar arasında büyük bir kavga çıktı. Ferhat Göçer, Sezen Aksu, Hakan Peker ve Mustafa Sandal gibi isimler ayağa kalkıp birbirlerine hakaretler yağdırmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 09:17 - Güncelleme: 03-04-2018 09:17

MSG 10. Genel Kurulu'nda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı.

Sık sık tansiyonun yükseldiği genel kurulda sanatçılar adeta birbirine girdi. Hakan Peker'den Ferhat Göçer'e, Candan Erçetin'den Garo Mafyan'a kadar herkesin sesi yükseldi.

Yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre: sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.

HAKAN PEKER VE FERHAT GÖÇER SÖZLÜ DUELLOYA GİRDİ

Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz duellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker'e "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" diyerek tepki gösterdi.Bu duelloda da araya başkan adayı Candan Erçetin girmek zorunda kaldı.

SEZEN AKSU SEÇİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti.Aksu "Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Ya hu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum." diyerek seçimlere tepki gösterdi.

"KÖY KAHVESİ GİBİ"

Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: "Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 10:45 millet borç içinde yaşıyor kimler neyle ugraşıyor

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