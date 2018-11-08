MSB sonuç Uzman erbaş alım başvuru sonuç ekranı-2018

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanluğı (KKK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığu uzman erbaş alımı başvuruları 5 Eylül 2018 tarihinde başladı, 26 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından 11 gün geçti. Bakanlıktan şu ana dek bir açıklama geldi mi?

MSB FAALİYET TAKVİMİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman erbaş alımı temini faaliyet takvimi içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih yazılacak. Şu ana bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra işlemler nasıl yapılacak: Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Yazılı sınav uygulama esasları, b. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, c. Ön sağlık muayenesi, ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT), d. Mülakat, e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Ön sağlık muayenede uzmanlar neye bakıyor: Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.