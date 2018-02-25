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MSB- sefer görev emri askerlik durumu sorgulama- e devlet şifrei giriş sayfası

MSB- sefer görev emri askerlik durumu sorgulama- e devlet şifrei giriş sayfası

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi sefer görev emri sorgulamak isteyen binlerce vatandaş tarafından kilitlendi. Erdoğan'ın seferberlik sözleri sonrası e devlet şifresiyle sisteme giren ve sefer görev yeri sorgulaması yapmak isteyenler neler yapacak? Askerlik durumu öğrenme ve sefer görev yeri sorgulamak için e devlet şifresi, mobil imza, TC numarası ya da banka yöntemlerinden birini seçmeniz gerekiyor. Sefer görev emri nedir , sefer görev emri sorgulaması nasıl yaparım soruları Erdoğan'ın kritik açıklamasının ardından merak konusu oldu. Askerliğini uzun ya da kısa dönem yapmış vatandaşların ihtiyaç halinde tekrar askere çağrılması anlamına gelen sefer görev emrine kimler gideblir, hasta olan ya da aynı aileden iki kişi gidebilir mi? E devlet şifresi ile sefer görev emri sorgulama sayfası MSB giriş haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 12:50 - Güncelleme: 25-02-2018 12:10

Sefer görev emri sorgulama ekranı, askerlik durumu ve e devlet şifresi ile SGE öğrenme nasıl yapılır detaylar haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada sefer görev emrinden bahsetmesi binlerce vatandaşı meraklandırdı. Peki ama sefer görv emri nedir, kimler sefer görev emrine gidebilir, kısa dönem askerlik yapanlar sefer görev emrine gidebilir mi, hasta olan ya da aynı aileden 2 kişi görev sefer emrine gidebilir mi tüm merak edilenlen soruları derledik...

Görev emri nedir sorusunun detaylarını araştıran vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı sisteminin çökmesine neden oldu. 

Sefer görev emrini sorgulamak için sisteme girenler  "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısıyla karşılaşıyor.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR: Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

SEFER GÖREV EMRİ ÖĞRENME: En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle:

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYIN

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ SEFER GÖREV EMRİNE GİDEBİLİR Mİ:  Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır.

Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler,
Ertelenenler,
Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.
Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.
Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

ASKERLİK HİZMETİNİ KISA DÖNEM YAPANLAR: Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

SGE İPTAL ETTİRMEK MÜMKÜN MÜ: Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

SEFER GÖREV EMRİ YAŞ SINIRI VAR MI: Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

HASTAYIM SEFER GÖREV EMRİM OLUR MU: En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.

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