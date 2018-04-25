MSB Pertem tercih işlemleri 2018-MSÜ Pertem tercih ekranı msb.gov.tr

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2018 tercih dönemi için işlemler, MSB Pertem internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri 11 Mayıs tarihine kadar alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 26 Haziran tarihinde başlayacak.

Milli Savunma Üniversitesi için tercih yapacak adaylar için tercih işlemleri 24 Nisan'da başladı ve11 Mayıs2ta sona erecek. MSÜ tercihleri nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise öğrenimlerinin ardından subay ve astsubay olmak için eğitim almak isteyen öğrenciler için merak konusu olan MSÜ tercihleri detayları...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK: MSÜ tercihleri, Milli Savunma Bakanlığı PERTEM sistemi üzerinden yapılacak. Sistemdeki yoğunluk dolayısıyla tercih işlemleri yavaş işleyebiliyor.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BOY VE KİLO DENGESİ NASIL OLACAK?

Boy ve kilo tablosunu kılavuzun içerisinde yayımlayan MSÜ, detayları tablo olarak paylaştı;

1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK: Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.

Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

MSÜ 2018 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2018 MSÜ sınav sonuçlarının belli olmasının ardından, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da açıklığa kavuştu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.