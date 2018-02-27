MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı-2018 MSB sivil memur alım sonuçları

2018 MSB sivil memur alım başvuru sonuçları açıklandı mı gözler Milli Savunma Bakanlığı sonuç ekranına kilitledi. 12 Şubat'ta başvuru yapan adaylar şimdi sivil memur başvuru sonuçlarına kilitlendi. Çoğunluğu Ankara olmak üzere Türkiye genelinde bazı bölgelerde görevlendirmek üzere toplam 396 personel alımı yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı, başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sonuçları bugün açıklıyor. Peki, MSB sivil memur alımı başvuru sonuçları duyurular bölümünde yayımlandı mı? İşte, detaylı bilgiler

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2018: Milli Savunma Bakanlığı'nda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde yaptı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 'MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı' sorusuna yanıt aramya başladı. MSB'nin yayımladığı kılavuza göre, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta yani bugün açıklanacak. MSB memur alımı sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığı an sayfamızda yer alacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, istenilen belgeleri 12 Mart 2018 tarihinde kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulunduracak.

KPSS SIRALAMASINA GÖRE ÇAĞRILACAK: Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK: Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR: Uygulamalı Sınav- Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı: Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.