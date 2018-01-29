MRI cihazı adamı yuttu! Hastanede korkunç olay

Hindistan’da bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki adam, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulması sonucu hayatını kaybetti. RAJESH Maru, hastanede MRI’ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru’dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Twitter

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Maru bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz” cevabını verdi. Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru’nun elindeki tüpü MRI’ın içine çekti. Twitter

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Çok güçlü bir şekilde MRI’ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru’yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkârlıktan gözaltına alındı. Twitter

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