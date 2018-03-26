MPİ 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği şans oyunlarından en önemlileri arasında yer alıyor. On Numara çekilişi için her hafta olduğu gibi bu hafta da gözler Milli Piyan İdaresinde. On Numara çekilişi her hafta MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılıyor. İşte On Numara'nın bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

Geçen hafta 815. çekilişi yapılan On Numara'da Bursa'nın Mudanya ilçesinden çekilişe dahil olan talihli, 738.099,35 TL ikramiye kazanarak şanslı kişi olmuştu. Bu hafta hangi ile çıkacağı merak konusu olan On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli olur olmaz burada yer alacak.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

19 Mart On Numara çekilişindeki şanslı numaralar: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 26 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 40 - 47 - 50 - 51 - 54 - 63 - 70 - 71 - 79 - 80