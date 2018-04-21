MPİ 21 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 21 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, 3 kez devir eden Sayısal Loto çekilişinde 3 kişi altı bilmiş ve herbiri üçer milyonluk ikramiye kazandılar. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?
Sonuçlar eş zamanlı olarak sitemizde yer alacak
SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısına göre sıraladık
SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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