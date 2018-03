MPİ 19 Mart On Numara çekiliş sonucu

Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişleri için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki On Numara çekilişi saat kaçta? İşte MPİ 19 Mart On Numara çekilişi ve detaylar...

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 12 Mart 2018 tarihli 814. hafta çekilişinde 10 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 348 bin 288 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti.

12 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 21 - 23 - 27 - 30 - 37 - 49 - 52 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80

Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'er kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiç bilemeyen 212 bin 206 kişi de 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.