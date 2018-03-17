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MPİ 17 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

MPİ 17 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1114. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları ve ikramiye bilgileri belli oldu. İşte 17 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları!

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 21:31 - Güncelleme: 17-03-2018 21:31

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Blagat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belirlendi. İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

17 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 2 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 10 Mart 2018 tarihli 1113. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 5 milyon 954 bin 602 lira ikramiye 3. kez devretmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

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