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MPİ 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçları

MPİ 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçları

MPİ tarafından her hafta Pazartesi günü çekilen On Numara çekilişi sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi, pazartesi akşamlarının vazgeçilmez şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. Geçen hafta büyük ikramiye bir kişinin olmuştu. İşte 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçları

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 21:57 - Güncelleme: 16-04-2018 21:57

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen On Numara Çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. MPİ 16 Nisan On Numara sonuçlarını açıkladı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 341 bin 369 TL belirledi.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanıyor. İşte 16 Nisan On Numara sonucu…

16 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları:

2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77, 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

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