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MPİ 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

MPİ 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği 543. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen 1 kişi 14 milyon lira ikrtamiye kazanmıştı. Süper Loto ne zaman çekiliyor? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 18:19 - Güncelleme: 15-03-2018 18:19

Süper Loto çekilişi, bu hafta 543. kez gerçekleştirilecek. Süper Loto'da önceki 5 hafta boyunca devreden büyük ikramiye, geçen hafta Antalya Muratpaşa'dan bir kişiye çıktı. Antalyalı talihli tek başına 14 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto ne zaman çekilecek.

Süper Loto'nun bu haftaki şanslı rakamları neler olacak? İşte bu haftanın ve geçen haftanın Süper Loto çekilişine dair detaylar.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak Süper Loto çekilişi sonuçları için vatandaşlar heyecanla bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

15 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • keçiören 15 Mart 2018 18:47 Muratpaşa dan sonra sıra Ankara keçiörende. Bu hafta sayısal oraya çıkmalı..

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