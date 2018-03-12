MPİ 12 Mart On Numara çekilişi sonuçları

On Numara çekilişi ne zaman sorusu her pazartesi olduğu gibi bugün de soruluyor. Geçen hafta On Numara'da 10 bilen 3 kişi 117 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye kazanmıştı. Hemen hemen her hafta büyük ikramiyenin birilerine çıktığı On Numara'da sonuçlar, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında yapılacak çekilişle belli olacak. İşte On Numara'ya dair tüm detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları yapılıyor. Noter huzurunda ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanan On Numara çekilişi, yine MPİ resmi internet sitesinde saat 21.45 civarı kazanılan ikrami bilgileriyle birlikte duyuruluyor. On Numara'da her hafta 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenlere ikramiye dağıtılıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.