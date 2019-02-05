Mourinho yere kapaklandı tüm dünyaya rezil oldu

Rusya’da davetlisi olarak katıldığı Kunlun Red Star ile Sibir Novosibirsk arasında oynanan buz hokeyi maçını başlatan Jose Mourinho, bir anda kayarak yere düştü.

Rusya’da Kunlun Red Star ile Sibir Novosibirsk arasında oynanan buz hokeyi maçını başlatan Jose Mourinho, bir anda yere kapaklandı. Portekizli teknik adamın yardımına oyuncular yetişti.

Hatırlanacağı gibi Portekizli teknik adam Jose Mourinho, geçtiğimiz aylarda Manchester United'dan ayrılmıştı. Mourinho'nun yerine ise Ole Gunnar Solskaer göreve getirilmişti.