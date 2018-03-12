Motosiklette yüz üstü yatarak trafikte gitti

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yüz üstü yatarak trafikte gitmesi hem kendi hem de başka vatandaşların canını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonuyla kayıt yapan otomobil sürücüsünün 140 kilometre hızla motosiklet sürücüsünün yanından geçmesi tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi. Yüz üstü motosiklette yatan sürücü daha sonra toparlanarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi gözlerden kaçmadı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)