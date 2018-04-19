Motosikletli sapık kameraya yakalandı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50. Yıl Mahallesi’nde bir restoranda kurye olarak çalışan şahıs, iş yerinden 34 ZB 9995 plakalı motosikletle sipariş götürdükten sonra 23 yaşındaki D.K.’yı takibe aldı. Evine giden genç kızı motosikletiyle sokak sokak takip eden şahıs, sokak arasına geldiğinde harekete geçti. Seyir halinde olduğu esnada yürüyen kıza elini uzatan şahıs, kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran D.K., olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu polis merkezinde aldı. Genç kızın yaşadığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genç kızın kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayetçi olmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kızın taciz edildiği sokaktan itibaren yaklaşık 6 farklı noktadaki güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Kurye olarak çalıştığı restorana ait motosikletin arkasındaki reklamdan şahsın çalıştığı yeri tespit eden polis, tacizcinin Rıdvan A. (32) olduğunu belirledi. Vakit kaybetmeden restorana giden ekipler, iş yeri sahibiyle görüştü.

Şahsın motosikletle servise çıktığını öğrenen polis, servise gittiği evin adresini alarak yola çıktı. O esnada polis, yolda şahsın benzediği motosikletlileri de durdurdu. Bir süre süre sonra restoranın yakınlarına gelen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalanan şahıs, büroya götürülerek ifadesi alındı. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu söyleyen Rıdvan A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel 19 Nisan 2018 10:02
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