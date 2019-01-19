Motosikletiyle kadınların yanına yaklaşıp taciz ediyordu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi'nde N.Ö. isimli kadın, motosikletle yanından geçen birinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, olaydan bir gün sonra aynı mahallede Z.Ç, Muhittin Mahallesi'nde ise Y.Ö. isimli kadınların motosikletli bir kişinin tacizine uğradığı yönünde şikayetlerin yapıldığını tespit etti.

Görgü tanıklarının verdiği eşkal ve güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüpheli C.K'yi Muhittin Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.