Motosiklet tutkunu gencin feci ölümü kamerada

Kaza, geçtiğimiz 24 Haziran Pazar günü saat 23.15 sıralarında Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otelde bel boy olarak çalışan Mehmet Yusuf Suay (24), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere 34 BF 9471 plakalı motosikletiyle yola koyuldu. İddiaya göre bir süre sonra tünele giren Suay, süratli bir şekilde seyir halindeyken önünde seyreden 34 EJ 3830 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Seçkin K. (27), önündeki aracı sollamak istedi. Ancak sinyal vermeden aniden sollama yapan sürücünün görmediği motosikletli genç minibüse çarptı. Kaza sonucu motosikletten düşerek yaklaşık 75 metre sürüklenen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ise kaza sonrası yaklaşık 213 metre sürüklendi. Minibüs sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.