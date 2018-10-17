Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolar ile şöhrete kavuşan Rus blogger Olga Petrova, tutkusunun kurbanı oldu...
VKontakte ve YouTube gibi platformlarda yüz bine yakın takipçisi olan Petrova, korkunç bir kaza yaşadı.
22 yaşındaki Petrova, Moskova'nın işlek caddesinde hızla ilerlerken önündeki otomobil aniden dönüş yaptı.
Son anda aracın döndüğünü gören motosiklet sürücüsü, çok hızlı gittiği için duracak zaman bulamadı.
Otomobilin yolcu kapısına çarpan ve taklalar atarak sürüklenen Rus blogger yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Olga Petrova'nın ölümü sosyal medyada üzüntüyle karşılandı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Motoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER