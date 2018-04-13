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Motorin fiyarları 2018 güncel zamlı fiyat listesi

Motorin fiyarları 2018 güncel zamlı fiyat listesi

Motorin fiyatları ne kadar oldu, motorine ne kadar zam geldi, 2018 yrni motorin fiyatlar son fiyat durumu haberimizde. Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 17 kuruş zam geldi. Bu yapılan zam 2018'de motorine yapılan dördüncü zam olacak. 2018'de motorine gelen zam 38 kuruşu bulacak. Motorin fiyatları 3 buçuk ayda yüzde 8 civarında artmış olacak.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:40 - Güncelleme: 13-04-2018 09:00

Motorin fiyatlarına zam geldi, bugünden itibaren geçerli olacak ile yeni motorin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. PÜİS’ten gelen son dakika haberine göre motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.

Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,29 liradan 5,46 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 5,49 liraya, İzmir'de ise 5, 31 liradan 5,43 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Bu zam 2018 yılında motorinin litre fiyatına yapılan dördüncü zam olacak. Daha önce motorine üç defa zam yapıldı.

İŞTE MOTORİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

5 Ocak 2018: 8 kuruş zam

13 Şubat 2018: 17 kuruş indirim

23 Şubat 2018: 13 kuruş zam

22 Mart 2018: 17 kuruş zam

11 Nisan 2018: 17 kuruş zam

Yapılan zamlar ve indirim dikkate alındığında motorinin litre fiyatı 2018 yılında 38 kuruş artmış oldu. Bu da yüzde 8 civarı bir artış demek oluyor.

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